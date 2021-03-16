Севастопольца только общественные работы заставили заплатить долг по алиментам

Мужчина находился в розыске

В Севастополе неплательщик алиментов погасил 719 тысяч рублей долга только после привлечения к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Севастополю.

В ведомстве отметили, что такой внушительный долг мужчину привлекли к административной ответственности в виде 120 часов обязательных работ.

Он не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям. У него накопилось долгов перед одним ребенком 469 тысяч и перед вторым – 250 тысяч рублей. При этом в июне 2020 года он был объявлен в розыск.

В начале марта 2021 его местонахождения было установлено и он был доставлен к судебному приставу-исполнителю.

После привлечения к административной ответственности мужчина полностью погасил задолженность перед своими детьми.

Напомним, еще одного должника по алиментам вынудили заплатить долг в 300 тысяч рублей запретом на вылет из страны.

Ольга Сурикова