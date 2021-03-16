В Севастополе жители дома на Ивана Голубца заявили о разрушении дома

Во всем винят управляющую компанию

В Севастополе жители дома №45 по улице Ивана Голубца жалуются на работу управляющей компании «Центр». Из-за проведенного некачественного ремонта дом находится в постоянной плесени и потихоньку проседает в землю, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Жители рассказали, что их четырёхэтажный дом №45 по улице Ивана Голубца был построен в 1959 году. Некогда он был красивый, возведен из инкерманского известняка, но так как у дома нет нормальной водосточной системы, он медленно разрушается и обрастает мокрым мхом и плесенью. Стены в доме постоянно сырые, так как вода стекает сверху вниз и брызгает постоянно на них.

Вторая проблема, по мнению жильцов, некачественный ремонт системы водоотведения в подвале первого подъезда. Управляющая компании заменила только часть труб и новые пластиковые теперь плавно переходят в старые, ржавые и прогнившие.

Жители дома считают, что постоянные потопы и и сырость привели к тому, что здание стало в буквальном смысле проседать в землю.

«Всё время у нас здесь сырость. Дето в том, что раньше вытекающая вода здесь просто стояла, а сейчас, когда грунт размяк и размок, она просто поглубже уходит в землю», – рассказала в комментариях телеканалу жительница дома Екатерина Иванова.

Она рассказала, что их управляющая ООО «Центр», когда увидела, что дом просел, залила цементом отмостки. Но сделали это только возле одного подъезда.

Местные жители переживают и обращаются в разные инстанции. Им только пришли ответы, что капитальный ремонт подвальных помещений и фасада здания запланирован на 2025 год, а вот внутридомовой системы водоотведения – на 2037.

Они не понимают, за что платят управляющей компании.

Напомним, мы уже писали, что в Севастополе у жительницы дома 22/11 на проспекте Октябрьской революции, проживающей на последнем, девятом, этаже, постоянно течет потолок, образовалась плесень на стенах

Фото: Севинформбюро

Ольга Сурикова