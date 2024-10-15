Севастопольца приговорили к 15 годам колонии строго режима за передачу данных ВСУ

Житель Севастополя, передававший Украине сведения о расположении воинских частей в городе, получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тыс. рублей по делу о госизмене.

По информации УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, мужчина сам установил связь с СБУ, чтобы передавать данные о российских военных объектах.

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Он успел переслать по электронной почте информацию о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, о расположении боновых заграждений в бухтах для использования при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Севастопольский городской суд признал 28-летнего жителя города виновным в государственной измене. Он назначил ему 16 лет в колонии строгого режима.

Ольга Сурикова

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