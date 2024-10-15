В Севастополе владелец пункта выдачи заказов маркетплейса наладил на рабочем месте торговлю марихуаной

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю задержали 45-летнего предпринимателя, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.
Оперативники выяснили, что он приобрел партию марихуаны и хранил в подсобном помещении пункта выдачи для последующего сбыта. Изъят пакет весом более 600 гр. Также у подозреваемого изъяты электронные весы высокой точности, телефон и более 190 тысяч рублей наличными.
Теперь бизнесмену грозит срок от десяти до двадцати лет.
Напомним, что в Севастополе был задержан 18-летний местный житель за попытку сбыть наркотики.
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Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба городского УМВД России
Видео: пресс-служба городского УМВД России