В Севастополе владелец пункта выдачи заказов маркетплейса наладил на рабочем месте торговлю марихуаной

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю задержали 45-летнего предпринимателя, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Оперативники выяснили, что он приобрел партию марихуаны и хранил в подсобном помещении пункта выдачи для последующего сбыта. Изъят пакет весом более 600 гр. Также у подозреваемого изъяты электронные весы высокой точности, телефон и более 190 тысяч рублей наличными.

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Теперь бизнесмену грозит срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, что в Севастополе был задержан 18-летний местный житель за попытку сбыть наркотики.

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Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба городского УМВД России