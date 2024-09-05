В Севастополе вынесен приговор по делу о государственной измене

Севастопольский городской суд признал 28-летнего жителя города виновным по статье «государственная измена».

Мужчина был завербован сотрудником СБУ и с сентября 2022 по апрель 2023 года собирал и передавал иностранной разведке информацию о фортификационных заграждениях Севастопольской бухты.

Ранее он уже был осужден за незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ.

Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год и штраф в размере 450 тыс. рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина