Волк в Орлином оказался таковым только наполовину

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором житель Орлиного рассказал, что встретил волка.

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Однако в Севприроднадзоре ForPost рассказали, что это животное, только помесь волка, волк просто так к людям бы не вышел.

«Это местное животное, из Орлиного — самка, помесь волка и собаки. Мы ее уже больше года наблюдаем. Судьба у нее печальная: жила у людей, потом хозяева уехали и выпустили ее на улицу. Дикая, к людям не подходит, и никто словить ее не может — ни местные жители, ни наши инспектора», — пояснили в ведомстве.

Животное добывает себе еду как может, ее заставали и на территории частных домов, даже уличили в воровстве домашней птицы, местная жительница как-то подкармливала ее у магазина, но полухищник все равно в руки не дается.

Напомним, ране сообщалось, что четыре волка были замечены в районе села Колхозного, Орлиновского муниципалитета.

Ольга Сурикова

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