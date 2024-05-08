Севастопольца будут судить за рассылку порнографии детям и переписку с ними на сексуальные темы

В Севастополе будут судить местного жителя за совершение преступлений против половой неприкосновенности девочек-подростков.

Уголовное дело заведено на 32-летнего мужчину, который в период с октября 2015 года по май 2018 года вел переписку в Интернете с тремя девочками в возрасте 13 – 15 лет на сексуальные темы циничного характера. Он же в период с октября 2015 года по август 2021 года рассылал девушкам, в том числе несовершеннолетним, в соцсети фотографии порнографического характера, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Прокуратура района направила уголовное дело в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело было заведено в отношении безработного 43-летнего жителя, который слал порнографические сообщения 12-летней девочке.

Ольга Сурикова