В Севастополе проходят торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, возле обновленного обелиска «Штык и Парус»

В Севастополе сегодня проходит церемония открытия после реставрации мемориального комплекса «Штык и парус».

Младшая дочь Станислава Чижа Яна —автора барельефа и скульптора— подчеркнула, что ее сегодня переполняет чувство радости.

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«Чувство радости наконец-то, трепета, у меня даже голос дрожит, потому что, вы знаете, это настолько долгожданное событие, радостное событие, не только для семьи, но и для всех горожан, мне кажется, потому что столько лет, сколько мы отстаивали этот памятник, старались сделать, чтобы его восстановили», — отметила она перед церемонией открытия комплекса после реставрации.

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Дочь скульптура заметила, что после приведения в порядок памятного места даже общий внешний вид памятника изменился. «И самое главное, здесь чисто. Здесь то место, которое могут посещать севастопольцы. Еще и накануне Дня Победы. Это вообще очень знаково. Ведь это место действительно было в свое время местом паломничества севастопольцев, гостей города. Сюда приходили люди, которые шли для того, чтобы посмотреть панорамный вид на бухту на Севастопольскую, салюты», — добавила Яна Чиж.

Ольга Сурикова