Житель Севастополя слал 12-летней девочке сообщения с порнографией

Уголовное дело было заведено в отношении безработного 43-летнего жителя одного из сел Нахимовского района Севастополя. Он обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении 12-летней девочки.

«В октябре текущего года сельчанин в ходе переписки в социальной сети ВКонтакте с ранее незнакомой 12-летней девочкой, достоверно зная о ее возрасте, умышленно отправлял ей сообщения с порнографическими видеоматериалами. Школьница рассказала об этом маме, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Мужчина был заключен под стражу.

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Ольга Сурикова