Севастопольца будут судить за оправдание нацизма

Активно постил нацистскую символику и аудиозаписи о дивизии СС «Дирлевангер»

Следком Крыма завершил расследование уголовного дела в отношении севастопольца, который обвиняется в оправдании нацизма посредством социальных сетей.

Следствие установило, что 25-летний житель Нахимовского района, являющийся сторонником идеологии германского нацизма, со своего аккаунта в социальной сети разместил публикацию с заголовком, содержащим изображения нацисткой символики и лозунг с признаками оправдания идеологии нацизма.

«Также им была размещена аудиозапись, содержащая положительную оценку дивизии СС «Дирлевангер» в целом, ее участников, создателя и командира, а также их действий, признанных преступными приговором Международного военного трибунала», — сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за публичные призывы в интернете к активной экстремистской деятельности.