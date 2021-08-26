Прокуратура проверяет качество ремонта в роддоме №2

«Проверяется соблюдение требований законодательства при исполнении указанного договора. Исследуются вопросы качества используемых строительных материалов, соответствия выполненных работ проектным решениям, строительным, санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности», — проинформировали в прокуратуре.

К проведению проверки привлечены специалисты Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя, Роспотребнадзора и МЧС.

Обследование объекта было проведено 25 августа.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ремонт в роддоме №2 находится на завершающей стадии и в сентябре планируется его открытие.

Ольга Сурикова