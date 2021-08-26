Власть

Прокуратура проверяет качество ремонта в роддоме №2

26-08-2021
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Появилась информация, ставящая под сомнение качество выполненных работ
 
Прокуратура Севастополя проводит проверку в роддоме №2 после публикаций в СМИ информации о некачественно проводимом там ремонте.
 
Капитальный ремонт роддома № 2, как известно, начался в ноябре 2019 года  и проводился ООО «СЗ «Гор-Строй». В дальнейшем заказчиком выступило государственное казенное учреждение г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

«Проверяется соблюдение требований законодательства при исполнении указанного договора. Исследуются вопросы качества используемых строительных материалов, соответствия выполненных работ проектным решениям, строительным, санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности», — проинформировали в прокуратуре.

К проведению проверки привлечены специалисты Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя, Роспотребнадзора и МЧС.

Обследование объекта было проведено 25 августа.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ремонт в роддоме №2 находится на завершающей стадии и в сентябре планируется его открытие.

Ольга Сурикова

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