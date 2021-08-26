Для больниц Севастополя закупят 8 легковых автомобилей

Это будет уже не первая покупка машин за год

В Севастополе объявлен конкурс на закупку восьми легковых автомобилей для нужд городских больниц №4 и №9.

В пресс-службе правительства города отметили, что машины приобретут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В начале года департамент здравоохранения Севастополя получил две машины – «Lada Granta» и «УАЗ Патриот». Автомобили закрепили за городскими больницами №4 и №9. Их используют для перевозки пациентов из сельской местности в больницу или для посещения пациентов на дому. Машины уже совершили более 1 200 выездов.

Подчеркивается, что программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия.

Напомним, правительство Севастополя выделило 11 автомобилей для помощи больницам. Они были отправлены из автопарка губернатора города.

Ольга Сурикова