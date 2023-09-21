В Севастополе открылся новый диализный центр «Нефролайн»

В Севастополе прошла торжественная церемония открытия нового диализного центра «Нефролайн».

Посмотреть важный для города медицинский объект, открывшийся на улице Силаева, д. 3. пришли вице-губернатор Андрей Кулагин и зампред комитета по образованию, науке, культуре и спорту заксобрания Артем Гордиенко.



Стоит отметить, что центр уже несколько месяцев принимает людей, для которых диализ без преувеличения жизненно важен. В этом гостям удалось убедиться после общения с севастопольцами, как раз проходившими процедуру.

«Отличный новый центр, который очень удобно расположен, здесь смогут проходить диализ как жители проспекта Острякова, так и Ленинского района в целом. Я многие годы уже прохожу процедуру диализа и могу сказать точно, что это оборудование выгодно отличается от того, что я видел раньше», — рассказал пациент центра, глава реготделения «Нефро-лиги» Сергей Гацолаев.



Как рассказала директор центра Лариса Гуменюк, проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Диализный центр оснащен 12 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании, одного из мировых лидеров в индустрии гемодиализного оборудования.

«При трехсменном графике мы может оказать помощь около 70 пациентам. Хочу отметить, что при создании центра мы старались учесть все пожелания наших пациентов. Поэтому у нас есть и удобные диализные залы, и комнаты отдыха, а также созданы все условия для качественной и комфортной работы персонала», — отметила Лариса Гуменюк.

Персонал центра укомплектован специалистами-нефрологами, обладающими необходимой квалификацией. Процедуру диализа в центре можно пройти после проведения консилиума врачей с установлением диагноза – хроническая болезнь почек и направлением от лечащего врача формы – 057У или с выпиской другого диализного центра при переводе.

«При обращении к нам в центр, лечащий врач составит индивидуальный план лечения и график посещения. Наша сеть работает в системе обязательного медицинского страхования, все пациенты получают диализную помощь совершенно бесплатно, по полису ОМС», — рассказала Светлана Рыбак, заведующая отделением, врач-нефролог.



По словам Светланы Рыбак, центр оказывает услуги и гостям города также бесплатно по полису ОМС. Для проведения гостевого диализа необходимо заранее согласовать даты приезда и график лечения.

Подчеркнем, что все участники церемонии открытия отметили, что современному городу необходимы подобные учреждения.

«Открытие подобных центров позволяет поддерживать здоровье горожан, которые раньше не могли получить подобную помощь в таком масштабе. Это пример продуктивного государственно-частного партнёрства, которое служит на благо простых горожан», — подытожил депутат Артем Гордиенко.