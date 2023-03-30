За 4 года Севастопольская федерация регби выстроила системную работу

Севастопольская федерация регби запустила процесс государственной аккредитации, согласие на которую ей выдала накануне Федерация регби России. Подобную процедуру спортивные федерации проходят раз в 4 года.

Директор федерации Наталия Самойленко подчеркивает, что работа федерации – это не только спорт, но и колоссальный пласт административной работы, которая часто оказывается в тени.

«Выстроена структура федерации, есть понимание целей и задач нашей работы. Охвачены все возрастные группы: школьники, студенты, взрослая аудитория и ветераны. Сформированы сборные города. У федерации есть генеральный спонсор, благодаря которому спорт развивается. При этом появляются все новые и новые партнеры», — говорит Самойленко.

Особого внимания заслуживает эффективное сотрудничество с органами исполнительной власти, в частности, с департаментом образования и управлением по делам молодежи и спорта.

«Спортсмены регулярно выезжают на соревнования различного уровня. Присваиваются разряды, формируются сборные. Федерация не просто популяризирует спорт среди молодежи, но и воспитывает профессиональных спортсменов», — считает директор.

Она уверенна, что благодаря активной позиции главы попечительского совета Илья Журавлева, а также административной команде федерации регбисты наконец-то получили прекрасное поле на стадионе имени 200-летия Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина