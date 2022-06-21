Севастопольским сиротам выдадут по 4,7 миллиона рублей на покупку квартир

Сегодня, 21 июня, на заседании правительства Севастополя приняли постановление, которое определяет сумму социальной выплаты для сирот на покупку жилья.

«Право на получение социальной выплаты удостоверяется сертификатом. Средства могут быть использованы на приобретение квартиры в жилом доме, расположенном на территории города Севастополя», — рассказал директор капстроя Илларион Гапицонов.

Гапицонов подчеркнул, что размер социальной выплаты рассчитывается исходя из предельной стоимости одного квадратного метра квартиры общей площадью в 33 квадратных метра.

«В текущем году размер социальной выплаты составит 4 миллиона 731 тысяча 474 рубля», — подытожил руководитель департамента капитального строительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что средства можно потратить на покупку квартиры большей площади, чем 33 квадратных метра, например, с привлечением собственных средств или в ипотеку.

Напомним, в конце мая текущего года на заседании архитектурно-художественного совета обсудили строительство жилых домов для детей-сирот в Инкермане.

Дмитрий Островский