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Севастопольским сиротам выдадут по 4,7 миллиона рублей на покупку квартир

21-06-2022
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Сегодня, 21 июня, на заседании правительства Севастополя приняли постановление, которое определяет сумму социальной выплаты для сирот на покупку жилья.

«Право на получение социальной выплаты удостоверяется сертификатом. Средства могут быть использованы на приобретение квартиры в жилом доме, расположенном на территории города Севастополя», — рассказал директор капстроя Илларион Гапицонов.

Гапицонов подчеркнул, что размер социальной выплаты рассчитывается исходя из предельной стоимости одного квадратного метра квартиры общей площадью в 33 квадратных метра.

«В текущем году размер социальной выплаты составит 4 миллиона 731 тысяча 474 рубля», — подытожил руководитель департамента капитального строительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что средства можно потратить на покупку квартиры большей площади, чем 33 квадратных метра, например, с привлечением собственных средств или в ипотеку.

Напомним, в конце мая текущего года на заседании архитектурно-художественного совета обсудили строительство жилых домов для детей-сирот в Инкермане. 

Дмитрий Островский

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