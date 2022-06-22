Сегодня в Севастополе может разразиться гроза

Сильный ветер

В Севастополе сегодня, 22 июня, переменная облачность.

Ночью и утром дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 22…24°.

При этом в Крыму анонсировано штормовое предупреждение.

В связи с прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона 22-25 июня ожидаются сложные погодные условия: кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град.

22-23 июня усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Дневная температура воздуха понизится до 20…25°.

Ольга Сурикова

Фото: Nelly Paraqeda