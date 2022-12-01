Севастопольским рыбакам создадут отдельные правила выхода в море на время СВО

Рыболовная отрасль в Севастополе сейчас находится в сложной ситуации, и сенаторам приходится договаривать в Москве о создании временных условий для рыбаков на период СВО. Об этом в ходе сессии Заксобрания сообщила директор департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

Она отметила, что рыболовной отрасли финансовая поддержка из Москвы не оказывается, местное правительство, в свою очередь, какие могло меры приняло.

Сейчас, по ее словам, «учитывая такую сложную ситуацию» Минюстом согласуется возможность продления сроков промысла хамсы до 15 апреля.

А также создание отдельного порядка для выхода рыбаков в море.

«Одним из моментов невыхода в море, в связи с нашими территориями, была достигнута договоренность о рассмотрении возможности предусмотреть временный отдельный порядок для наших рыбаков позиционирования для судов, осуществляющих рыболовство в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, предусматривающий передачу капитаном информации о местоположении судна в ручном режиме. Потому что техника, приборы перестают работать, и они вынуждены были простаивать», —пояснила глава департамента.

Скорюкова подчеркнула, что эта мера позволит рыбакам работать без простоя.

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Ольга Сурикова