Сенаторы от Республики Крым Ольга Ковитиди и Сергей Цеков разработали законопроект, запрещающий использовать «алфавиты, созданные не на основе кириллицы» в рекламе.

В пояснительной записке указано, что делается это «для сохранения целостности российского государства». Русские буквы, по мнению сенаторов, играют «объединяющую роль в социуме».

Будет ли это касаться символов Z и V в документе не указано.

Напомним, Крымский мост надежно защищен и Украина не сможет нанести по нем удар. В этом заверила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди в июле текущего года.