Погода в Севастополе и Крыму 12 января

Сегодня, 12 января, в Севастополе облачно.

Ночью и днем осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +1…+3° с понижением к вечеру до -2…-4°.

На дорогах местами гололедица.

А в это время в Крыму зима заявила о своих правах.

Дорожники с ночи посыпали и расчищали дороги. Крымавтодор сообщил, что подсыпали 2700 км дорог, в работах задействовали более 90 единиц спецтехники.

Сегодня ожидается снегопад, температура к вечеру опустится до -8 — в выходные до -17.