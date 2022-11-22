Севастопольский суд отказался смягчить приговор группе из 12 наркоторговцев

В Севастополе вступил в силу обвинительный приговор в отношении 12 участников организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков.

Ранее, в мае 2022 года, Гагаринский районный суд г. Севастополя признал их виновными в совершении преступлений, связанных с торговлей наркотиками.

Установлено, что в период с апреля 2018 года по август 2019 года участники группы вели свою деятельность на территории Севастополя и Крыма. По указанию куратора, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, они делали «закладки» для последующего их сбыта через Интернет.

Из тайников и по месту жительства членов группы изъяты мефедрон, a-PVP, марихуана, гашиш и другие наркотические средства общей массой более 5,6 кг, а также психотропное вещество амфетамин массой почти 0,5 кг.

Им назначено лишение свободы на сроки от 6 лет до 12 лет 6 месяцев. Согласно приговору суда 11 признанных виновными мужчин будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а осужденная женщина – в колонии общего режима.

Осужденные пытались обжаловать приговор. В общей сложности ими внесено 22 апелляционные жалобы о несогласии с наказанием и квалификацией преступных деяний. Однако Севастопольский городской суд отказал в их удовлетворении.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ольга Сурикова