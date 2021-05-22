В Севастополе будут судить банду наркоторговцев

Под суд идет сразу 12 человек

В Гагаринский районный суд Севастополя направлено уголовное дело банды наркоторговцев. Перед судом предстанет 12 активных участников организованной группы за сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова

«По версии следствия, организованная группа была создана в апреле 2018 года и функционировала до августа 2019 года. В ее состав входили организатор, а также так называемые кадровики и кураторы, которые давали поручения фасовщикам и закладчикам. Распределение наркотиков между участниками и последующий сбыт происходили бесконтактным способом через тайники-закладки. Координация действий осуществлялась с использованием различных интернет-мессенджеров, – сообщает пресс-служба городского УМВД.

Правоохранителями было изъято свыше шести килограммов синтетических наркотиков и более 850 граммов психотропного вещества.

«Устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности», — в пресс-службе.

Напомним, прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении семейной пары из Севастополя, которая обвиняются в сбыте более 2,7 кг наркотиков.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю