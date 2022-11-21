Чёрная пятница от Волны: домашний интернет на полгода за полцены

Оператор связи Волна вдвое снизил цену на подключение к домашнему интернету.
Чтобы получить скидку оставьте заявку на подключение к домашнему интернету от Волны до 25 ноября текущего года по ссылке:
https://volnamobile.ru/services/home/?utm_source=SMI_shpd_posev&utm_medium=bf&utm_campaign=SMI
Мобильную связь и цифровое ТВ вы получите бесплатно.
Скидка будет действовать на протяжении шести месяцев.
В акции участвуют комплексные тарифы линейки «Лето». К примеру, базовый комплексный тариф теперь обойдется абонентам всего в 300 рублей в месяц.
В акции могут принять участие новые абоненты или абоненты, у которых домашний интернет от Волны был отключён более 3 месяцев до даты подачи заявки.
Важно! Подключение к домашнему интернету необходимо осуществить до 12 декабря 2022 г.
Подробнее:
https://volnamobile.ru/promotions/chernaya-pyatnitsa/?utm_source=SMI_shpd_posev&utm_medium=bf&utm_campaign=SMI