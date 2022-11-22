У Аксенова опровергли эвакуацию из Армянска

Советник главы Республики Крым Олег Крючков прокомментировал появляющиеся сообщения в Telegram-каналах о начале эвакуации жителей Армянска

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески — публикуют кругляши от псевдо российских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают. Хотя все равно тухло на три с минусом», — написал Крючков в своем Telegram.

Он подчеркнул, что в Армянске «все хорошо» и призвал верить только официальным страницам и СМИ.

Также советник глава Крыма рассказал, что в личные сообщения подписчиков его канала приходят скрины сообщения о том, что на полуострове готовятся к отключением электроэнергии якобы из-за повреждения энергосистемы. Крючков еще раз попросил не верить подобным вбросам и проверять информацию.

Ольга Сурикова