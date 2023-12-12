Севастопольский СК возбудил уголовное дело из-за некачественной липосакции

СК Севастополя после мониторинга социальных сетей возбудили уголовное дело по факту травмирования москвички в результате проведения пластических операций.

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, пациентка из столицы обратилась за услугами пластической хирургии в частную медицинскую клинику Севастополя, где ей были проведены операции, по результатам которых ее состояние здоровья значительно ухудшилось.

В рамках расследования уголовного дела следователями изучаются обстоятельства и качество проведения операций, наличие разрешительных документов на таковой вид деятельности у клиники, будет дана оценка действиям медперсонала, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, проверка проверка по факту травмирования москвички во время пластической операции в Севастополе проводилась с начала декабря.