Следком проводит проверку по факту травмирования москвички во время пластической операции в Севастополе

Следователи Севастополя проводят проверку сведений из соцсетей о травмировании жительницы Москвы в результате проведения пластической операции.

Ведомство через ТГ-каналы узнало, что пациентке из столицы в нашем городе были некачественно оказаны услуги пластическим хирургом, в результате чего ей был нанесен физический и моральный вред.

В пресс-службе Следкома отметили, что будут установлены обстоятельства проведения пластических операций, дана оценка действиям медперсонала, проверено наличие разрешительных документов на таковой вид деятельности у клиники.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Читайте также: Жительница Севастополя судится с частной клиникой из-за разбитой головы и лица во время эндоскопии

Ольга Сурикова