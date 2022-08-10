Севастопольский политик и музыкант написал песню для батальона «Таврида»

Севастопольский музыкант и член общественной палаты, представитель ЛДПР Сергей Бурштейн сочинил песню, посвященную мужеству бойцов казачьего штурмового батальона спецназначения «Таврида».

Песню музыкант исполнил во время очередного визита на передовую, куда прибыл не один, а вместе с представителями народного ополчения Крыма и Севастополя.

Прибыли не с пустыми руками, а с гуманитарной помощью, в том числе и с презентами от ЛДПР.

Казачий штурмовой батальон специального назначения «Таврида», выполняет задачи специальной военной операции на Южном направлении. Крымские казаки военнослужащие, прошедшие бои под Мариуполем и Ореховым, сегодня находятся на передовой в Запорожской области.

«Исполнил под гитару несколько своих песен, в том числе и песню под названием «Казачий штурмовой батальон «Таврида», которую написал под впечатлением после первого посещения передовой. Планируется работа над аранжировкой в студии и через несколько дней песня будет готова к исполнению в частности и на музыкальных фестивалях. В демо гитарном варианте написаны еще три песни, работа над которыми также будет продолжена в ближайшее время», — рассказал Сергей Бурштейн.

Военнослужащие выразили огромную благодарность Севастопольскому отделению ЛДПР за помощь и Бурштейну за песни, отображающие действительность, проникающие в душу и мотивирующие на победу.

Для исполнителя этот визит на передовую не первый. В июле он уже навещал ребят – участников специальной военной операции и поделился с «Севкором» своими впечатлениями.

Кристина Ветер

Фото: архив Сергея Бурштейна