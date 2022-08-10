Природоохранная прокуратура добивается ликвидации свалок строительного мусора в Инкермане

Ленинский районный суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации свалок в Инкермане площадью более 6000 м2.

Исполнение решения суда возложено на департамент городского хозяйства, который не исполнил ранее выданное прокуратурой предписание.

«В ходе проверки были выявлены свалки различных строительных отходов в районе ул. Чернореченская, 1, и Свято-Климентовского мужского монастыря возле Инкерманского карьера. Общая площадь загрязнения составила более 6000 м2.

Ранее природоохранный прокурор в адрес Департамента городского хозяйства вносил представление об устранении допущенных нарушений путем ликвидации указанных свалок. Однако необходимые меры уполномоченным органом не приняты», — сообщила пресс служба прокуратуры.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, прокуратура оценила ущерб экологии от свалки строительных отходов на 19 млн рублей.

Дмитрий Островский