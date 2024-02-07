Севастопольский гарнизонный суд лишил водительских прав 4-х военнослужащих

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к лишению водительских прав 4-х военнослужащих, из которых трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Некоторые из лишенных прав имели признаки алкогольного опьянения, один водитель покинул место ДТП только оставив свой номер телефона.

Военнослужащие, отказавшиеся проходить освидетельствование, также получили штраф в 30 тыс рублей каждый.

Нарушения зафиксированы в декабре 2023 – январе 2024 гг.

Напомним, в июле прошлого года ФСБ задержан завербованный Украиной военнослужащий ЧФ РФ, планировавший устроить взрыв на корабле.