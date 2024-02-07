В Ялте ветром сдуло полувековой кедр

В Ялте накануне бушевал ураган, от которого, в том числе пострадал кедр, возраст которого оценивается примерно в 250 лет.

От непогоды больше всего пострадали сквер Комсомольский, Приморский парк, сквер Калинина. В ночь на 6 февраля более 25 деревьев повалило стихией.

«Почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию. Как, например, на ул. Леси Украинки, где рухнул красавец кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет», — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ольга Сурикова