Ледовый каток на улице Мельника сдадут в 2025 году

Строительство ледового катка на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе завершено на 50 %. Об этом 6 февраля рассказал и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

«Контракт был заключен в августе 2020 года. Мы находимся на стройке. Строительная готовность порядка 50 процентов. Планируем завершить основные строительные работы до конца года и приступить к пуско-наладочным работам. Планируем закончить объект в первом квартале 2025 года», — рассказал он.

Отметим, что объект ни раз уже фигурировал в СМИ и не в положительно ключе.

Тем не менее, Иено подчеркнул, что сейчас все проблемы уже устранены.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что стоимость строительства ледового катка на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе достигла 1 млрд 123 млн рублей. От первоначальной она отличается уже на 400 млн рублей, при этом срок сдачи переносился на 2023 год.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя