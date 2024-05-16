Севастопольский «Черноморец» терпит первое поражение в чемпионате «Содружество»

13 мая севастопольский «Черноморец» потерпел первое поражение в чемпионате «Содружество» в матче против «Фрегата» из Херсонской области. Несмотря на преимущество на протяжении всей встречи, флотская команда не смогла забить, а «Фрегат» провел результативную контратаку в концовке матча и одержал победу.

Главный тренер «Черноморца» Денис Ходаков отметил, что игра была самой сложной для его команды и похвалил команду соперника за хорошую игру.