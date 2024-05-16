Севастопольский «Черноморец» терпит первое поражение в чемпионате «Содружество»

Спорт
16-05-2024
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13 мая севастопольский «Черноморец» потерпел первое поражение в чемпионате «Содружество» в матче против «Фрегата» из Херсонской области. Несмотря на преимущество на протяжении всей встречи, флотская команда не смогла забить, а «Фрегат» провел результативную контратаку в концовке матча и одержал победу.
 
Главный тренер «Черноморца» Денис Ходаков отметил, что игра была самой сложной для его команды и похвалил команду соперника за хорошую игру. 
 
«Черноморец» лидировал в чемпионате «Содружество» до этого поражения, но теперь он должен будет бороться за лидерство с другими командами. Следующую игру «Черноморец» проведёт 25 мая против «Зари» из Луганска.
 
Анна Левина
 
 
 
 
 

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