За один день телефонные мошенники «развели» севастопольцев на 4 млн рублей

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан, которые стали жертвами мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счёта. Общая сумма материального ущерба составила 3, 8 миллиона рублей.

Мошенники, используя популярные мессенджеры, звонили гражданам, представляясь правоохранителями и сотрудниками органов безопасности, и сообщали, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники. Затем они убеждали граждан перечислить на «безопасные счета» все свои сбережения.

Полиция предупреждает, что возникшие проблемы с банковскими счетами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт — это уловки мошенников. Будьте бдительны! Никогда не выполняйте подобные инструкции!

Как не стать жертвой киберпреступников, читайте в статье.

Анны Левина