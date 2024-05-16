Ставка по семейной ипотеке может вырасти в два раза

Министерство финансов России предлагает с 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми от 6 лет, оставив 6% годовых для семей с детьми до 6 лет. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков. В Минфине считают, что 6% — это очень низкая ставка, особенно в текущих условиях.

В сравнении, рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляет 16,76%, а на вторичное жилье — 16,95%, по данным на 10 мая. Предлагаемое повышение ставки поддержит семьи с детьми и строительную отрасль. Ставки по рыночным кредитам сейчас существенно выше, поэтому предлагаемые 12% остаются более привлекательной альтернативой, чем полное исключение таких кредитов из программы.

Напомним, что крымчане и севастопольцы могут увеличить лимит по ипотеке. С марта жителям Крыма и Севастополя доступна возможность получить «Семейную ипотеку».

Анна Левина