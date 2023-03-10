Севастопольский боец взял серебро Первенства России по универсальному бою среди юношей 16-17 лет

Виталий Коваль стал серебряным призером Первенства России по универсальному бою среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 60 кг.

Коваль одержал 4 победы, уступив лишь в финальной схватке. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, в них приняли участие более 500 спортсменов из 53 регионов страны.

Помимо серебряной медали, Виталий Коваль был удостоен права войти в состав сборной России и побороться за награды Первенства мира, поединки которого пройдут в Сочи в сентябре текущего года.

Тренируют нашего спортсмена: Александр Коваль, Александр Примак и Артур Вартанян.

Напомним, в Севастополе впервые прошли Чемпионат и Первенство ЮФО по спортивной аэробике.

Дмитрий Островский