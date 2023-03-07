В Севастополе впервые прошли Чемпионат и Первенство ЮФО по спортивной аэробике

В севастопольском спорткомплексе «Муссон» впервые прошли Чемпионат и Первенство Южного федерального округа по спортивной аэробике.

Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях как среди мальчиков, девочек, так и в спортивных парах, тройках и даже в группах из пяти человек. Всего приняли участие 150 юных спортсменов из Севастополя, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Волгограда, Сочи, Туапсе и Донецка.

Золото у Севастополя в смешанных тройках, групповых состязаниях, смешанных парах, а также у мальчиков 12-14 лет и девочек 6-8 лет.

Напомним, на Первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года борцы из нашего города завоевали серебряную и бронзовую медали.