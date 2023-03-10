Сегодня в Балаклавском районе будут ликвидировать бомбу

МЧС сообщает, что сегодня, 10 марта, с 11:30 до 15:00 на территории садоводческого товарищества «Поиск» в Балаклавском районе будут проводиться работы по ликвидации бомбы времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками Специализированного отряда чрезвычайного ведомства найдена авиабомба немецкого производства. Принято решение об уничтожении боеприпаса на месте обнаружения. МЧС России по городу Севастополю призывает граждан сохранять спокойствие! Работы будут проведены с соблюдением мер безопасности, угрозы населению и инфраструктуре нет.

Напомним, в Нахимовском районе районе Севастополя 11 января был обнаружен взрывоопасный предмет. На территории СТ «Солнышко» находилась немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны.