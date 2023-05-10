Севастопольский боец взял «бронзу» Первенства России по смешанным единоборствам

Севастопольский спортсмен Умар Чадаев завоевал бронзовую медаль первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров 18-20 лет, которое прошло в универсальной спортивной «Уфа-Арене» в Уфе.

Умар выступал в весовой категории 77,1 кг. Также от Севастополя принимал участие Ярослав Пшеничный в весовой категории 120,2 кг. Тренируют ребят Захар Кучерявый и Михаил Сидоров.

За медали боролись более 150 спортсменов из 45 регионов.

Напомним, Исрафил Исламов завоевал золотую медаль Первенства Европы по боксу, бои которого проходили в Евреване.