Севастопольцам понадобится 18 лет, чтобы накопить на новую «двушку»

Жителям Севастополя понадобиться 18 лет, чтобы купить двухкомнатную квартиру в новом доме, сообщают аналитики портала «МИР КВАРТИР».

Статистика посчитана с расчетом, что среднестатистический житель города не будет ни пить, ни есть и не нести никаких других расходов, а всю свою зарплату откладывать на жилье.

Не учитывалась также возможность получить ипотеку, а также проценты по банковскому депозиту, где могли бы храниться средства. Специалисты подсчитали, что при среднестатистической зарплате в 42 тыс. рублей жителям Севастополя на двухкомнатную квартиру надо накопить ни много ни мало – 9, 1 млн рублей.

Севастополь занимает 80-ю, предпоследнюю строчку рейтинга, дольше копить только жителям Республики Крым. Также выяснилось, что быстрее всего накопит на «двушку» житель Мурманской области – всего за 5,1 года. Зарплаты в этом регионе высокие, а квартиры стоят немного ниже среднероссийского уровня.

Менее 6 лет нужно откладывать жителям еще пяти регионов – Ямало-Ненецкого автономного округа (5,3 года), республики Коми (5,6 года), Еврейской автономной области (5,7 года) и Тюменской области (5,8 года). Немного больше придется копить людям в Ханты-Мансийском автономном округе (6,7 года). От 7 до 8 лет придется ждать переезда в Якутии (7 лет), Архангельской (7,1 года), Оренбургской (7,2 года), Сахалинской (7,3 года) областях, Камчатском крае (7,5 года), Ингушетии (7,6 года), Кемеровской области (7,7 года), Красноярском крае (7,8 года) и Хакасии (7,9 года).

Напомним, в Севастополе зафиксировано историческое событие: снижена официальная стоимость кв. метра жилья