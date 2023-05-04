Боксер из Севастополя взял золото Первенства Европы

Исрафил Исламов завоевал золотую медаль Первенства Европы по боксу, бои которого проходили в Евреване.

В финальном поединке Исламов одержал победу над спортсменом из Хорватии в весовой категории более 92 кг единогласным решением судей.

Всего Исрафил провёл три победных поединка против спортсменов из Грузии, Германии и Хорватии. Всего победителями турнира стали 12 спортсменов из России.

Напомним, Исрафил Исламов одержал победу над спортсменом из Румынии в тяжелом весе (92+ кг) и вошёл в полуфинал Кубка мира по боксу.