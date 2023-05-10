В Курской области сбитый дрон упал на дом

В деревне Толмачево Курской области утро началось не с кофе. Там сбили беспилотник, об этом сообщил губернатор региона.

«Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома», —написал губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

По словам Старовойта, еще один беспилотник взорвался в селе Ольховатка Белгородской области. Там повреждены 2 дома, библиотека, почта и автомобиль.

Напомним, ночью 7 мая силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь, в которой участвовали 10 украинских беспилотников.