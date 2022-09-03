В Севастополе напишут «Диктант Победы»

В Севастополе сегодня, 3 сентября, состоится Международная акция «Диктант Победы». В историческом диктанте на тему событий Второй мировой войны можно будет принять участие как офлайн, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

«Акция «Диктант Победы» помогает вновь задуматься о важных исторических страницах, о подвиге нашего народа. Создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в «Диктанте Победы», проверить свои знания по истории нашей страны, узнать новую информацию о подвигах наших предков», — отметила и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Лариса Сулима.

Сбор участников и регистрация на всех площадках начнется 3 сентября в 12:00. Открытие мероприятий и выступления спикеров запланированы на 13:30, а старт «Диктанта Победы» — в 14.00. Он пройдет в формате тестирования и продлится 45 минут.

В Севастополе будут работать следующие открытые площадки для написания диктанта:

— мемориальный комплекс «Сапун-гора»;

— мемориальный комплекс «Малахов курган»;

— музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея»;

— музейный историко-мемориальный комплекс «35-я Береговая батарея»;

— государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»;

— ретро-кинотеатр «Украина».

В правительстве добавили, что курсанты военно-морских вузов напишут диктант на парусном учебном судне «Херсонес».

Также две площадки откроются и в подшефных Севастополю городах — Старобельске и Мелитополе.

Форма для заявки и выбора площадки доступна на главной странице сайта диктантпобеды.рф. На этом же сайте тестирование можно будет пройти онлайн.

Акция «Диктант Победы» стартовала в 2019 году. Тогда тестирование написали около 100 тысяч человек, в 2021-м — уже 1,5 млн участников.

Ольга Сурикова