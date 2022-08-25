Севастопольские депутаты хотят увеличить до 1 мрд рублей размер резервного фонда

В Севастополе образовалась нехватка резервного фонда бюджета. Депутаты Заксобрания намерены выступить с инициативой его увеличения до одного миллиарда рублей.

В рамках очередного заседания бюджетной комиссии парламентарии рассмотрели изменения в закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, где и поднимался данный вопрос, сообщает пресс-служба закса.

Как отметил председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов, в Севастополе выросли расходы, теперь они будут составлять 65,5 миллиардов рублей, доходы – 63 миллиарда. Соответственно дефицит бюджета возрастает до 2 миллиардов рублей. Это вызвано необходимостью, прежде всего, формирования увеличенного резервного фонда.

«Ранее размер фонда был ограничен со стороны Минфинана и составлял около ста миллионов рублей. Такого объема средств было недостаточно, и в течение года мы его пополняли. Сейчас же принято решение создать резервный фонд в сумме 1 миллиарда рублей, что в нынешней ситуации крайне необходимо», — подчеркнул депутат.

Законопроектом предусмотрено также дополнительное финансирование для выравнивания заработных плат служащим муниципалитетов относительно других госслужащих, выделение дополнительных средств на выплаты семьям с детьми в соответствии с Указом Президента России, а также на приобретение сжиженного газа для многодетных семей и покупку детских новогодних подарков.

Напомним, в Севастополе из резервного фонда выделяются средства семьям погибших в ходе специальной военной операции.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя