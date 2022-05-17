Крымские отельеры ожидают провальный сезон

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Туристический альянс Крыма»

В этом сезоне многие небольшие гостевые дома и отели, рассчитанные на 50-60 номеров, не откроются в принципе, чтобы не работать себе в убыток, считает исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

Связано это с низким спросом на отдых в Крыму, обусловленным отсутствием авиасообщения, сокращением количества пассажирских поездов и непосредственной близостью театра боевых действий на Украине.

Загруженность крымских отелей и пансионатов в летнем сезоне 2022 сократится с 70-80% в прошлом году до 30-40%, то есть в два раза.

Подобную тенденцию стоит ожидать и на фоне провальных майских праздников, когда загруженность отелей составила всего 10-15%.

Интересно, что туристический поток падает не только в Крыму, где сложился целый ряд негативных факторов, но и в Сочи на майских праздниках он упал на 10%.

При этом максимальный пассажиропоток в Крым, который может обеспечить железнодорожное сообщение, составляет 2,3-2,5 млн человек в год, в то время как симферопольский аэропорт принимал 6-7 млн человек в год. Из отдаленных регионов России поездка в Крым на поезде займет несколько дней, что не подходит большинству туристов.

Дарья Тимофеева