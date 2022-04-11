Севастопольские депутаты попытались найти решение проблемы с водоснабжением Байдарской долины

Летом воду приходится привозить в села цистернами

Депутаты Законодательного собрания Севастополя рассмотрели возможность комплексного решения проблемы с водоснабжением и водоотведением в Орлиновском муниципальном округе. Проблема сел Байдарской и Варнаутской долин остро стоит еще с 2014 года, в летний период приходится организовывать подвоз воды.

В ходе заседания депутатами пояснялось, что действующая система водоснабжения и канализования долин изношена, к тому же в округе значительно увеличилась численность населения, значит и нагрузка на систему. Самыми «горячими точками» были назван села Резервное и Гончарное.

«Выделенных 24 миллиона рублей на проектные работы недостаточно, теперь требуется гораздо больше. Изначально говорилось о том, что работы планировались на 2023 год, теперь они сдвигаются, согласно ответу Правительства Севастополя, на 2026 год. Очень сложная ситуация и по канализованию. Еще с украинских времен неисправна канализационная станция в селе Орлином. Уже были заключены договора, которые были расторгнуты. Сейчас заключены новые договора, и финансирование выделено, но работы не идут, замирают на стадии проектирования, — рассказал глава бюджетной комиссии закса Вячеслав Аксенов.

Данная проблема не включена в федеральную программу, но и не решается на местном уровне.

Спикер закса Владимир Немцев заявил, что возникает уже вопрос и со стороны Севприроднадзора, поэтому и подходить к его решению нужно продуманно. Он отметил, что возможно строительство локальных очистных сооружений.

«Мы обратились в Минэкономразвития, чтобы понять, когда эти работы будут проведены. Нам ответили, что госпрограммой «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» предусмотрена реализация мероприятий водоснабжения сел Резервное и Гончарное. Срок проведения монтажных работ – 2024 год. В настоящее время Минэкономразвития ведется работа по формированию Госпрограммы до 2030 года. Предложения Правительства Севастополя по включению иных мероприятий по водоснабжению и канализованию населенных пунктов Байдарской и Варнаутской долин не поступало, — сказал Немцев.

По итогам заседания было принято решение обратиться в правительство города с просьбой начать претензионно-исковую работу с подрядчиком по возвращению средств, затраченных из бюджета. Также подготовить предложения для Министерства экономического развития, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Напомним, в Севастополе в очередной раз перенесли сроки строительства очистных сооружений. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что перепроектирование КОС «Южные» потребует больше времени в связи с заменой «западных» технологий на «восточные».

Ольга Сурикова