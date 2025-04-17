Севастопольские виноделы пожаловались в Совфед на бюрократию и старые виноградники

15 апреля 2025 года в Совете Федерации прошел круглый стол «Правовое регулирование виноделия: проблемы и перспективы». Виноделы из Севастополя поделились с сенаторами трудностями, которые мешают развитию их отрасли. Главные проблемы — избыточная бюрократия, стареющие виноградники и нехватка ресурсов. Они надеются, что власти услышат их и помогут отрасли, а новый законопроект о квотах для российских вин станет шагом вперед.

Проблемы севастопольских виноделов

Севастополь — один из ключевых винодельческих регионов России, но местные производители сталкиваются с серьезными препятствиями. Малые винодельни особенно уязвимы, так как у них нет ресурсов, чтобы справляться с бюрократией и внешними ограничениями.

Бюрократическая нагрузка . Виноделы обязаны сдавать в Минсельхоз 19 форм отчетности, что составляет около 400 страниц документов. «Мы сдаем 19 форм АПК, это в среднем 400 страниц отчетов. Для небольших хозяйств это неподъемно», — пожаловалась винодел Кира Ефимова. Эта бумажная волокита отнимает время и силы, которые могли бы пойти на производство и улучшение качества вина. Малые винодельни не могут позволить себе штат юристов, как крупные компании, и часто тратят месяцы на оформление документов.

Стареющие виноградники . Половина виноградников Севастополя старше 30 лет, и их продуктивность падает. Замена лоз требует больших вложений, которые недоступны малым хозяйствам. Кроме того, исследования НИУ БелГУ показали, что почвы региона содержат повышенные концентрации меди из-за использования медного купороса, что ухудшает качество винограда. Без государственной поддержки обновление виноградников остается почти невозможным.

Нехватка материалов и кадров . Севастопольские виноделы страдают от дефицита бочек и стеклотары. В России осталось всего пять бондарен, а импортные бочки из Франции стоят до 1900 евро из-за сложностей с поставками. Санкции ограничивают доступ к стеклянным бутылкам: крупные поставщики, такие как «Кавминстекло», не работают с Крымом, а «Русджам» не справляется с объемами. Это приводит к простоям на 6–9 месяцев. Также ощущается острая нехватка виноградарей. Молодежь не идет в отрасль, а выпускники аграрных вузов часто не знают даже основ виноградарства. «Нам очень не хватает продвижения. Это дорогая история, и без поддержки мы не справимся», — отметил винодел Павел Швец.

Санкционные ограничения. После 2014 года Севастополь потерял доступ к европейским и украинским рынкам из-за санкций. В 2017 году партия крымских вин была арестована в Вероне по запросу Украины. Экспорт возможен только с украинскими сертификатами, что нереально для местных производителей. Это вынуждает виноделов конкурировать на российском рынке, где импортные вина часто доминируют из-за агрессивного маркетинга.

Читайте также: Севастопольские виноделы не дали Никите Абалихину стать почетным гостем винного фестиваля

Новый закон о квотах

На круглом столе обсудили законопроект, который может поддержать севастопольских виноделов. Документ, разработанный Минпромторгом при поддержке Минсельхоза, предусматривает введение минимальной доли российских вин — не менее 20% — на полках магазинов и в винных картах ресторанов. «Мы поддерживаем инициативу Минпромторга. Законопроект уже направлен на межведомственное согласование, надеемся скоро внести его в Правительство», — сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

Законопроект предполагает поэтапное увеличение доли отечественных вин в будущем, что могло бы дать севастопольским производителям шанс нарастить продажи. В 2024 году регион внес значительный вклад в производство 513 млн литров российского вина, но без решения проблем с бюрократией, виноградниками и материалами квоты не принесут желаемого эффекта. Законопроект планируют внести в Госдуму осенью 2025 года, а в случае принятия он начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Участники круглого стола договорились собрать все предложения виноделов в единый документ и направить его в профильные министерства. Севастопольские виноделы надеются, что власти не только примут закон, но и помогут снять другие барьеры, чтобы отрасль могла раскрыть свой потенциал.

Напомним, в ноябре прошлого года властями Севастополя принято решение о приватизации производственно-имущественного комплекса, находящегося в аренде у предприятия ООО «Качинский+».

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города