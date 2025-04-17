Сбер помог развитию финансовой грамотности и обучению кибербезопасности 14 000 жителей Крыма

В Симферополе прошла V Всероссийская научно-практическая конференция «Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации». Мероприятие объединило более 700 представителей вузов, региональных и муниципальных органов власти, экспертов в области финансов и банковского сектора.

Андрей Подсвиров, Управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«В прошлом году Сбер в Крыму и Севастополе предотвратил более 1,5 тысяч попыток мошенничества против клиентов банка. Эта цифра наглядно показывает, что финансовая грамотность сегодня — это не просто полезный навык, а важная часть личной и семейной безопасности для крымчан любого возраста и любого вида деятельности. Одна из ключевых задач команды банка в Крыму – это помощь в формировании культуры роста спроса на использование инновационных технологий и развитие финансовой грамотности. Только за последний год мы провели на полуострове более 200 лекций о противодействии социальной инженерии и о важности кибербезопасности для более чем 10 тысяч крымчан, ещё 2 000 студентов прошли образовательную игру «Фондовые рынки+», около 1 000 пенсионеров посетили курс финансовой грамотности «Активный возраст».

Сбер также комплексно работает с предпринимателями, помогает в повышении финансовой грамотности, росте уровня знаний о доступности льготных программ и возможностей развития своего дела на региональном и федеральном уровне, а также уделяет большое внимание росту финансовой грамотности в Республике Крым и Севастополе. К примеру, только совместно с «Опорой России» и центрами «Мой бизнес» для 1 000 предпринимателей полуострова провели 27 образовательных мероприятий.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка, обслуживающим территорию 16 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республик Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Республики Крым и Севастополя, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.