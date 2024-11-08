Заксобрание приняло решение о приватизации производственно-имущественного комплекса винодельческого совхоза «Качинский+»

Сегодня в ходе сессии Заксобрания принято решение о приватизации производственно-имущественного комплекса, находящегося в аренде у предприятия ООО «Качинский+». В ходе обсуждения было уточнено, что с 2025 года, согласно федеральному закону, виноделы не имеют права работать на арендованном имуществе. При этом, по словам главы ДИЗО Галины Поповой, большая часть арендованного имущества имеет высокую степень морального и физического износа, модернизировать их нецелесообразно. В случае оставления их в госсобственности их придется списать. Также требуют обновления старые арендованные виноградники.

Единственной возможностью сохранения предприятия видится его передача его в частную собственность.

Попова подчеркнула, что земля под виноградниками останется в собственности города и в бюджет будет поступать арендная плата. От продажи комплекса в горбюджет должно поступить 800 млн рублей.

«Известно, что последний раз модернизация оборудования на «Качинском» была произведена двадцать лет назад.

Естественно, на сегодняшний день это оборудование морально устарело, его эффективность и производительные мощности не высоки. По информации, предоставленной правительством города, уровень износа основных средств предприятия составляет 60%, виноградники требуют почти полного обновления, а износ емкостей винзавода составляет 70–80%.

В условиях СВО, когда все дополнительные бюджетные ресурсы должны идти на помощь участникам СВО, членам их семей, а также обеспечение безопасности горожан, не правильно инвестировать бюджетные средства в развитие аналогичных предприятий», — заявил в ходе прений вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

После вступления в силу принятого депутатами решения должен быть объявлен открытый аукцион.

Напомним, ранее решение о приватизации винзавода-совхоза «Качинский+» было рассмотрено на заседании правительства Севастополя.

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Ольга Сурикова