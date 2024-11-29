Севастопольские виноделы обсуждают, как действия Никиты Абалихина, который два года назад избил ветерана Черноморского Флота за наклейку с буквой «Z», продолжают негативно сказываться на его репутации.

Абалихин, сбежавший после нападения на мужчину, вскоре был найден и привлечен к уголовной ответственности. Его неискреннее раскаяние на камеру вызвало недовольство у общественности. В прошлом году его исключили из списка гостей винного фестиваля под Алуштой, а крупные магазины отказались продавать его вино.

Теперь Абалихин надеялся стать звездой фестиваля «Штольня 2024» в Севастополе 30 ноября, но организаторы и патриотичные виноделы высказались против таких «почетных» гостей.

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Анна Левина