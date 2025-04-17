В Ростовской области при поддержке Сбера планируют создать крупный ИТ-кластер

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим провели рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

Анатолий Песенников рассказал о развитии сервисов и услуг Сбера в Ростовской области. Клиенты банка – это 3,2 млн дончан и более 95 тысяч предпринимателей. Бизнес в 2024-м году получил на развитие около 306 млрд рублей кредитов, где весомая часть — льготные займы. Растёт и сеть безналичной оплаты товаров и услуг. В регионе это уже более 40 тысяч терминалов, в том числе в 20 тысячах доступна оплата по биометрии.

Юрий Слюсарь отметил, что Сбер – один из самых надёжных и социально ответственных партнеров донского региона.

Юрий Слюсарь, врио Губернатора Ростовской области:

«Вы наши стратегические партнеры. Мы благодарны за поддержку наших начинаний в социальной сфере, проектах благоустройства. Многое сделано в 2024 году. И мы бы хотели наше взаимодействие поддерживать и дальше»

Обсуждались и проекты в сфере ИТ: от подготовки специалистов до создания профильных центров компетенций. Так, на базе опорного регионального вуза ДГТУ есть планы открыть бесплатную школу программирования от Сбера «Школа 21». Она, а также подготовка ИТ-специалистов в вузах Ростова и Таганрога, ряд успешно работающих в регионе профильных компаний и корпоративные центры компетенций могут стать ядром крупнейшего на юге страны ИТ-кластера, уверен Юрий Слюсарь.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Видим большой потенциал роста ИТ-кластера в Ростовской области. Здесь высокий уровень профильного образования, много перспективных ИТ-компаний. В прошлом году мы помогли получить льготную ИТ-ипотеку на 1,1 млрд рублей. Цифровую трансформацию с нами проходят более 20 донских компаний. Расширяем и свою ИТ-команду: только в Ростове-на-Дону это уже 400 человек. В ближайшее время разработаем комплексную «дорожную карту» создания ИТ-кластера на Дону».

Сбер реализует на Дону и проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Великой Победы.

Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Наши волонтёры принимают участие в благоустройстве и восстановлении памятников в городах и районах Ростовской области, в Кумженской роще комплексно реставрируем скульптурную композицию «Штурм», в «Змиевской балке» создаём аудиогид об истории мемориального комплекса».

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