Севастопольские ветераны получать деньги вместо квартир

Но их не придется столько ждать, сколько квартиру
Правительство Севастополя приняло решение о предоставлении денежных сертификатов вместо квартир ветеранам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Деньги будут выделяться за счет федерального и городского бюджетов.
«Расчетный размер единовременной денежной выплаты в 2022 году, с учетом принятой стоимости квадратного метра, составляет 5,16 млн рублей за жилое помещение», – доложил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.
Он уточнил, что для данной категории положено минимум 36 квадратных метров жилой площади.
Поясняется, что данное решение принимается для ускорения реализации прав ветеранов на получение жилья.
Напомним, ранее заксобрание Севастополя приняло закон, который позволит детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей получать социальную выплату на приобретения жилья — Жилищный сертификат, вместо квартиры.
Ольга Сурикова