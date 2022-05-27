Севастопольские ветераны получать деньги вместо квартир

Но их не придется столько ждать, сколько квартиру

Правительство Севастополя приняло решение о предоставлении денежных сертификатов вместо квартир ветеранам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Деньги будут выделяться за счет федерального и городского бюджетов.

«Расчетный размер единовременной денежной выплаты в 2022 году, с учетом принятой стоимости квадратного метра, составляет 5,16 млн рублей за жилое помещение», – доложил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.